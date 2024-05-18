Юлия Меньшова возвращается на ТВ-экраны после пятилетнего перерыва

Юлия Меньшова вернется на российское ТВ после почти 5-летнего отсутствия. Ведущая активно занималась обучением во ВГИКе, ведя курс своего отца Владимира Меньшова. Помимо преподавания, она также активно участвует в театральных постановках, ведет популярный канал на Ютуб. Ее новое шоу «Сама Меньшова» выйдет на канале «Домашний» с таким же форматом, как на YouTube. Оно будет состоять из интервью со знаменитостями. Первые выпуски включат интервью с Оксаной Домниной и Татьяной Булановой. Меньшова рассказала, что ушла из передачи «Сегодня вечером» из-за несоответствия методов работы команды ее представлениям о профессионализме и качестве контента. Ожидается, что ее новое телешоу привлечет внимание телезрителей, особенно женской аудитории, благодаря очень познавательным и интересным интервью, пишет КП.