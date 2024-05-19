«КП»: с Наташей Королевой произошел нервный срыв после снятия ее с эфира

Наташа Королева сильно переживает из-за вырезания ее выступления на концерте в Кремле в честь Дня Победы. По сообщению «Комсомольской правды», артистка столкнулась с нервным срывом. После этого она отправилась с мужем Сергеем Глушко в санаторий под Пятигорском для восстановления здоровья.

В окружении звезды говорят, что ее ментальное здоровье пошатнулось из-за того, что не показали ее номер с концерта в честь 50-летия БАМа. Королева тщательно готовилась, поэтому была расстроена.

Никак не прокомментировала ситуацию

На концерте ко Дню Победы певица исполнила песню «Только ты не умирай», выступая в элегантном платье с Георгиевской ленточкой, что некоторые восприняли как знак против Владимира Зеленского. Фанаты даже составили петицию с требованием объяснить вырезание ее выступлений из эфира. Сама Наташа пока что никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.