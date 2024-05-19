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Фигурист Илья Авербух откровенно рассказал о своих комплексах

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Фигурист Илья Авербух откровенно рассказал о своих комплексах
Знаменитости
Источник фото: @averbukhofficial

Илья Авербух устал от шуток над своим голосом, из-за чего его называют главным тенором фигурного катания. Как сообщает «СтарХит», российский фигурист мечтал стать диктором спортивного канала, но так и не смог осуществить это из-за своего тембра голоса. 

После ухода из спорта он попробовал комментировать фигурное катание, однако его странный голос, который резко изменяется при эмоциях, стал для этого препятствием. Авербух также признался, что когда спокоен, то его голос вполне слушабелен. Эмоции делают его голос высоким и неконтролируемым. 

Несмотря на усилия изменить особенность, результаты оказались неутешительными. Однако он продолжает периодически брать микрофон на «Ледниковом периоде».

Информационное агентство «Informing»

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