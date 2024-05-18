Певица Наташа Королева провелдет концерт в Пятигорске на фоне громкого скандала

Наташа Королева впервые вышла на связь после слухов об отъезде из Москвы из-за громкого скандала с вырезанными выступлениями на Первом канале. В своем микроблоге певица анонсировала концерт 18 мая в Пятигорске, пригласив всех поклонников «вместе петь и танцевать».

Королева планирует выступление в ДК «София»

Королева и ее муж Сергей Глушко (стриптизер Тарзан) покинули столицу после того, как ее выступления в Кремлевском дворце не попали в эфир. Пара остановилась в Ессентуках, они отдыхают в санатории, сообщает Life.ru. Помимо отдыха, Королева планирует выступление в ДК «София».

В видеообращении звезда эстрады обещала зрителям незабываемое шоу с лучшими песнями в уютном зале. Это заявление, кстати, стало первым официальным комментарием певицы после скандала с вырезанными выступлениями, включая концерты, посвященные празднованию 9 мая в Кремле и 50-летию БАМа.