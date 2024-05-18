Продюсер Фадеев, который перезапустил Serebro, показал фото с новым составом группы

Имена участниц пока неизвестны

Максим Фадеев объявил о перезапуске популярной женской группы Serebro, опубликовав первое фото с новым составом девушек на своем телеграм-канале. Имена участниц при этом пока что неизвестны, однако он пригласил задавать вопросы о проекте в комментариях.

Ранее Фадеев уже заявил о намерении возродить Serebro в новом составе, отобрав 2-х из 3-х солисток.

В апреле продюсер также анонсировал перезапуск Глюк'oZa, отметив, что Наталья Чистякова-Ионова не присоединится к этому проекту из-за ее участия в голой вечеринке. Фадеев подчеркнул, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки, а сам музыкальный проект ориентирован на детскую аудиторию.