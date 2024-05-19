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Алла Пугачева напугала зрителей «болезненным» видом на концерте «ДДТ» на Кипре

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Алла Пугачева напугала зрителей «болезненным» видом на концерте «ДДТ» на Кипре
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Поклонники Примадонны выразили беспокойство за ее здоровье после появления артистки на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Некоторые из фанатов предположили, что ухудшение внешнего вида и самочувствия Аллы Пугачевой может быть связано с нахождением на Кипре, где она ранее испытывала проблемы со здоровьем из-за климата. 

Местные жители отметили, что они редко видят певицу на улицах, а ее внешность вызвала обсуждения, особенно после снимков с выступления. 

Источник фото: @alla_orfey

Пластический хирург из РФ также заметил изменения во внешности звезды, связанные с некачественными хирургическими процедурами, а также неправильным фотошопом на ее фотоснимках.

Информационное агентство «Informing»

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