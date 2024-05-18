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Названы самые прибыльные и убыточные кинофильмы Голливуда за 2023 год

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Названы самые прибыльные и убыточные кинофильмы Голливуда за 2023 год
Знаменитости
Источник фото: @journal.tinkoff.ru

В 2023 году американская киноиндустрия переживала трудные времена. Это происходило из-за забастовок и провальных проектов, но работа продолжалась. 

Самым прибыльным кинофильмом стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино»

Согласно последним отчетам, самым прибыльным кинофильмом стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино». В прокате он собрал более 1,3 миллиардов долларов. За ним последовала лента «Барби» (сборы комедии сотавили 1,45 миллиарда долларов). Тройку лидеров замкнул инофильм студии Marvel «Человек-паук: Паутина вселенных». 

Самым провальным проектом Голливуда минувшего года стала вторая часть «Капитана Марвела»

Среди самых провальных проектов Голливуда минувшего года выделяется вторая часть «Капитана Марвела», убытки которого составили 237 миллионов долларов. Также это картина «Флэш» от DC с убытком в 155 миллионов и лента «Индиана Джонс и Колесо судьбы», хотя убытки были немного меньше.

Информационное агентство «Informing»

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