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Киркоров проиграл Дорохову в битве за 20 млн рублей в телешоу «Звезды»

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Киркоров проиграл Дорохову в битве за 20 млн рублей в телешоу «Звезды»
Знаменитости
Источник фото: @dorokhovdenisofficial

Финал телешоу «Звезды» на канале НТВ и платформе VK Видео собрал 6 команд, сражавшихся за главный приз в 20 млн рублей. В финале выступили: Джиган со «Сборной Красноярска», Филипп Киркоров с «Борцами», Дмитрий Маликов со «Сборной России», Денис Дорохов с «Регионами», Азамат Мусагалиев с командой «Астана», Лера Кудрявцева с «Раисами».

Команда Дениса Дорохова выиграла

Судейская коллегия, включавшая Сергея Жукова, Валю Карнавал, Гарика Харламова, Тимати, Артемия Лебедева, оценивала выступления. Киркоров активно шутил, Кудрявцева парировала своими колкостями, Маликов удивлял неприличными словами, а Мусагалиев самостоятельностью. Однако победу одержала команда Дениса Дорохова, выигравшая главный приз. 

Они пошутили, что, в отличие от поп-короля, не поедут на Мальдивы, а проведут газ в дом родителей одного из участников. Дорохов обещал сделать матери операцию на груди и отучить отца от спиртного, чем вызвал аплодисменты.

Информационное агентство «Informing»

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