Катя Жужа стала мамой в четвертый раз — роды прошли в США

Катя Жужа, звезда соцсетей, родила своего четвертого ребенка в одной из американских клиник. Пол малыша пока не сообщается.

Катя ранее скрывала беременность и только на приличном сроке поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Её блог заполнен поздравлениями и пожеланиями здоровья.

Катя подготавливала своих детей к приходу нового члена семьи

У Кати уже есть дочь Николь от предыдущих отношений, а также сыновья Макс и Алекс от нынешнего избранника, автогонщика Артема Маркелова. За дни до родов Катя активно готовила своих детей к приходу нового члена семьи, разрабатывая план подготовки и вовлекая их в процесс. Дети с нетерпением ждали прихода младшего брата или сестры, подготавливаясь к встрече и выбирая подарки.

Катя делилась этими моментами с подписчиками, получившими большое удовольствие от семейных историй звезды.