Зрители ушли с концерта Верки Сердючки в Киеве — пела песни на русском языке

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, оказался в центре скандала в Киеве. Как сообщает портал ТСН.ua, причиной этого стало исполнение песен на русском языке, что вызвало критику публики.

Во время выступления прозвучала популярная композиция «Dancing Lasha Tumbai», переименованная после начала СВО в «Dancing Russia Goodbye». Также артист поздравил участниц Украины на «Евровидении», alyona alyona и Jerry Heil, призывая зрителей им аплодировать.

Не стал извиняться

Сообщается, что многие зрители были разочарованы, особенно после исполнения хитов «Дольче Габбана» и «Все будет хорошо» на русском языке и без изменения текстов. Это вызвало гнев публики. Некоторые из зрителей даже ушли из концерта. Сам Данилко не стал извиняться и комментировать ситуацию.