Лолита заявила, что устала от огорода — певица намерена вернуться на сцену

Лолита Милявская поделилась новым фото с красными глазами после 2-х дней, проведенных в огороде. Она сообщила о намерении вернуться на сцену, сообщает Teleprogramma.

После участия в «голой» вечеринке певица подверглась бойкоту, была вынуждена исчезнуть на некоторое время из медиапространства. Но исполнительница нашла в этом и плюсы, занявшись уборкой, домашними делами, огородом. Недавно она занималась высадкой растений на даче в Болгарии.

Предпочла снова заняться музыкой

Как отметила артистка, физическая работа вызвала у нее усталость, повысила давление, из-за чего у нее лопнули сосуды в глазах.

Источник фото: @lolitamilyavskaya

Лолита призналась, что огородные дела ей надоели, поэтому она предпочла снова заняться музыкой. В ближайших планах Милявской — выпуск новых треков, а также съемки видеоклипов.