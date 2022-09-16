The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

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The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
В Мире / Политика
Фото из открытых источников

Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си Цзиньпином напугало Америку. По информации публициста газеты Билла Герца, этот союз не сулит  «ничего хорошего» Вашингтону.

Напомним, что вчера, 15 сентября, в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры России и Китая провели встречу. В ходе встречи они обсудили китайскую поддержку российской СВО на Украине. К тому же, Владимир Путин в ходе переговоров сообщил о поддержке «единого Китая», а также осудил провокацию Штатов возле Тайваня.

Далее журналист, который ссылается на слова Джима Фанелла, капитана ВМС в отставке, экс-директора разведки Тихоокеанского флота, говорит, что «встреча лидеров РФ и КНР подчеркнула стратегический союз стран, который ничем хорошим для Запада не закончится». Новый альянс может грозить Вашингтону и его западным союзникам «войной на два фронта». Чтобы противостоять возможным угрозам, Америка должна нарастить свои военные силы, а также инвестиции в оборонную промышленность до стандартов так называемой холодной войны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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