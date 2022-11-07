Алла Пугачева и Филипп Киркоров много лет скрывали совместную песню на иврите

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Алла Пугачева и Филипп Киркоров много лет скрывали совместную песню на иврите
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Фото из открытых источников

Продюсер и музыкальный эксперт Сергей Лавров раскрыл общую тайну Примадонны российской эстрады Аллы Борисовной Пугачевой и народного артиста РФ, поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Как оказалось, песня «Зайка моя» была не единственным совместным творением артистов. Выяснилось, что экс-супруги много лет скрывали совместную песню на иврите.

«Сейчас вся семья Примадонны может спокойно посещать любую страну мира. Однако нужно отметить, что Алла Пугачева раньше могла получить любую визу, даже без израильского паспорта. У нее есть трек на иврите, который давно был исполнен вместе с Филиппом Киркоровым», — высказался Лавров.

73-летняя певица презентовала композицию на иврите, когда еще гастролировала с бывшим мужем. По всей видимости, песня не понравилась фанатам и о ней быстро забыли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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