Анна Грачевская разводится с мужем Артемом Кузякиным после 6 лет брака

В 2016 году бывшая жена Бориса Грачевского сыграла свадьбу с баскетболистом Артемом Кузякиным. Пара выглядела счастливой, но их союз продлился недолго.

Сегодня 36-летняя девушка поделилась новостью с поклонниками: «Во избежание искажения сведений и дополнения их разными несуществующими обстоятельствами решила рассказать, что мы разводимся», — написала Анна Грачевская в личном микроблоге. Как отметила телеведущая, их с Артемом разрыв прошел на мирной ноте, они намерены продолжать дружеское общение. «Жизнь продолжается, не всегда развод — трагедия. Попытаемся сломать стереотипы и выйти достойно из стрессовой ситуации, оставшись близкими людьми», — заключила ведущая.

Напомним, Артем — второй муж Анны. С 2010 по 2014 годы она была женой Бориса Грачевского, от которого у нее осталась дочь Василиса. Расставание пары было скандальным, однако со временем они наладили нормальные отношения.