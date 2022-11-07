Актер Александр Олешко сообщил, что в детстве мечтал стать Кобзоном

В Липецке состоялся творческий вечер актера Александра Олешко. В его рамках артист рассказал о себе, о своем творческом пути. Вспомнил он покойного певца Иосифа Кобзона.

Как рассказал Александр, он в пятилетнем возрасте, стоя на табуретке, пел песни, читал стихи, получая аплодисменты родных и соседей. Поскольку тогда по ТВ очень часто показывали Иосифа Кобзона, то будущему актеру казалось, что быть артистом – это быть Кобзоном. Демонстрируя домашние номера, Олешко представлял себя как народного артиста СССР «Сашу Кобзона». Мать актера говорила знакомым, что ее сын очень хочет стать известным, надеясь, что это когда-либо пройдет. Став звездой, Олешко сообщил, что он любит свою специальность, и «это у него не прошло».

Александр во время выступления был откровенным со зрителем. Ведущий также делился историями о коллегах, рассказывал, как познакомился со знаменитыми артистами и отвечал на вопросы зала.