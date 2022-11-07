Блогер Дмитрий Пучков Goblin раскритиковал «Голубой огонек» и выступающих на нем артистов

Дмитрий Пучков, более известный как Goblin, в YouTube проекте "Эмпатия Манучи" высказался о шоу "Голубой огонек". Писатель заявил, что внутри российского шоу-бизнеса существуют специальные группировки, продвигающие своих артистов и решающие их дальнейшую судьбу.

Ежегодно одни и те же ожившие мертвецы. Это ведь стоит огромных денег, поскольку показывают их на центральных каналах, - заявил блогер.

Публицист также добавил, что после отъезда из РФ Аллы Борисовной Пугачевой может что-то поменяться. На место Примадонны придут иные эстрадные артисты.

Пучков отметил, что скандальное заявление Народной артистки (Пугачева назвала россиян холопами и рабами - прим.ред.) является безобразным и отвратительным. Певица говорила такие вещи, чтобы сохранить деньги, которые находятся за границей.



Ты зачем говоришь это? Это плевок в душу всем тем, кто тебя слушал и любил дистанционно. Зачем ты делаешь такое? — задался вопросом Дмитрий.