Наталья Краснова подала на развод с супругом, который младше её на 16 лет

Блогер Наталья Краснова не так давно рассказывала о том, что счастлива в браке с молодым мужем, который на 16 лет младше. А сегодня девушка объявила о расставании. В личном микроблоге челябинка записала видеоролик, сообщив, что совсем скоро она станет свободной женщиной. Наталья откровенно рассказала обо всем публике, чтобы ничего не скрывать от поклонников. Как отметила стендап-комик, ее молодой мужчина достоин лучшего:

Все равно вы об этом когда-нибудь узнаете, мы идем с супругом в ЗАГС подавать заявление. Мой муж хороший человек, но я поняла, что не буду никогда в паре с кем-то. Не мое это. Разведенки, с завтрашнего дня опять с вами, в 11:00 по Челябинску. Мое жизненное кредо всегда было не связываться с хорошим мальчиками для того, чтобы им не портить жизнь.

После шокирующего признания в соцсетях произошел настоящий взрыв. Краснова решила еще раз объяснить свой поступок. Она добавила, что не создана для брака:

Так бывает. С первым супругом жила 7 лет в официальном браке, со вторым мужем в гражданском браке, с третьим в гостевом. Брак — не мое. Я поняла это четко с третьего раза, не тупой человек.