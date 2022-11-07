Даня Милохин признался, что не хотел участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Молодой блогер Даня Милохин рассказал, почему принял решение покинуть шоу «Ледниковый период». 20-летний тиктокер признался, что ему попросту стало неинтересно участвовать в ледовом проекте.

Как сообщил Даня, перед началом съёмок нового сезона рейтингового шоу он предупреждал организаторов о том, что может в любое время покинуть проект. А те согласились. Милохин также отметил, что он с радостью участвовал в минувшем сезоне, поскольку это шоу стало для него чем-то необычным и новым.

Я не могу делать то, чего не хочу делать, - кратко сказал экс-партнер Евгении Медведевой.

Напомним, что видеоблогера заменил российский актер Федор Федотов. Он тоже раньше брал участие в «Ледниковом периоде». В целом, новый участник понравился поклонникам. Они назвали его надежным и опытным.