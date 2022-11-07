Пучков посоветовал Константину Эрнсту уйти с поста генерального директора Первого канала

Image 16+
Пучков посоветовал Константину Эрнсту уйти с поста генерального директора Первого канала
Знаменитости
Фото из открытых источников

Дмитрий Пучков, русский писатель и этнограф, в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютуб высказался о судьбе медиаменеджера Константина Эрнста. Последний постоянно подвергается критике.

"На месте Константина Эрнста я бы не слушал все это. Уже давно бы ушел. Сами занимайтесь всем, как хотите. Он давно внес свой вклад", - считает Пучков.

Также известный журналист отметил, что у каждого человека в жизни есть как взлеты, так и падения. Константин Эрнст много хорошего сделал для Первого на должности генерального директора телевизионного канала.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Филипп Киркорова дал подзатыльник Владимиру Зеленскому после слов о войне

Сегодня, 19:12

Анна Грачевская разводится с мужем Артемом Кузякиным после 6 лет брака

Сегодня, 18:54

Дмитрий Пучков: Звёзды отечественной эстрады уезжают из РФ из-за активов за рубежом

Сегодня, 18:41

Даня Милохин признался, что не хотел участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 18:30

Актер Александр Олешко сообщил, что в детстве мечтал стать Кобзоном

Сегодня, 18:12

Наталья Краснова подала на развод с супругом, который младше её на 16 лет

Сегодня, 14:15

Милош Бикович заявил, что русофобия на Западе не повлияла на его отношение к РФ

Сегодня, 14:04

Улетевшая из РФ журналистка Ксения Собчак поблагодарила родных и близких в свой день рождения

Сегодня, 13:56

Блогер Дмитрий Пучков Goblin раскритиковал «Голубой огонек» и выступающих на нем артистов

Сегодня, 13:42

Пучков посоветовал Константину Эрнсту уйти с поста генерального директора Первого канала

Сегодня, 13:32

Татьяна Буланова впервые вышла в свет 33-летним возлюбленным Валерием Рудневым

Сегодня, 12:12

Звезда «ДОМа-2» Саша Черно сообщила поклонникам о положительном тесте на беременность

Сегодня, 12:03

Продюсер Рудченко проинформировал о давнем противостоянии композиторов Крутого и Николаева

Сегодня, 11:44

Певец Сергей Жуков был вынужден скрывать от детей свое участие в шоу «Фантастика»

Сегодня, 11:40

Рачеева заявила, что супруга её сына Александра Реввы не позволяет ей видеться с внуками

Сегодня, 10:51

В Ельцин Центре Екатеринбурга расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад

Сегодня, 10:40

Даня Милохин признался, что он не смог бы встречаться с Валей Карнавал

Сегодня, 10:05

Садальский сообщил о дебоше Маковецкого на борту самолета до Новосибирска

Сегодня, 10:01

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Сегодня, 09:44

SHAMAN заявил, что хейт является эффективным средством пиара

Сегодня, 09:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»
  • 5-11-2022, 20:47

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию
  • Вчера, 20:58

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы

Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву
  • 5-11-2022, 22:48

Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву

России не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS из числа переданных Киеву, заявили в Пентагоне. Как сказал высокопоставленный

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото
  • Вчера, 18:23

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото

Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила о своём расставании с любимым
  • 4-11-2022, 23:29

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила о своём расставании с любимым

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в соцсети трогательный пост. Певица и актриса выложила публикацию, в которой

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней
  • Сегодня, 09:44

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине
  • Сегодня, 12:03

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки
  • 5-11-2022, 09:26

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части

Крупнейшие страны в ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ
  • 5-11-2022, 10:28

Крупнейшие страны в ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали расходовать газ из подземных хранилищ. В этом году понижение температуры в Европе

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие
  • 5-11-2022, 19:48

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие

Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость