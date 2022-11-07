Пучков посоветовал Константину Эрнсту уйти с поста генерального директора Первого канала

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой
Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы
России не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS из числа переданных Киеву, заявили в Пентагоне. Как сказал высокопоставленный
Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители
Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в соцсети трогательный пост. Певица и актриса выложила публикацию, в которой
Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в
Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд
Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части
В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали расходовать газ из подземных хранилищ. В этом году понижение температуры в Европе
Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость
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