Пучков посоветовал Константину Эрнсту уйти с поста генерального директора Первого канала

Дмитрий Пучков, русский писатель и этнограф, в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютуб высказался о судьбе медиаменеджера Константина Эрнста. Последний постоянно подвергается критике.

"На месте Константина Эрнста я бы не слушал все это. Уже давно бы ушел. Сами занимайтесь всем, как хотите. Он давно внес свой вклад", - считает Пучков.

Также известный журналист отметил, что у каждого человека в жизни есть как взлеты, так и падения. Константин Эрнст много хорошего сделал для Первого на должности генерального директора телевизионного канала.







