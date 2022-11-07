Дмитрий Пучков: Звёзды отечественной эстрады уезжают из РФ из-за активов за рубежом

Дмитрий (Гоблин) Пучков, который является популярным российским блогером и публицистом, посетил телешоу Вячеслава Манучарова на «Ютубе». В эфире шоу «Эмпатии Манучи» блогер высказался о том, почему звёзды отечественной эстрады массово покидают страну.

По мнению публициста, знаменитости хотят сохранить свои активы за границей. Пучков уверен, что деньги артистов давным-давно выведены за пределы России. Чтобы их сохранить, им нужно делать вид, что они ненавидят родную страну.

«Деньги лежат на Западе. Все заработанное здесь бабло выведено туда. Они защищают таким образом свои деньги. Убегая на Запад, из кожи вон лезут, демонстрируют, что никакого отношения к мерзкой России они не имеют, поэтому деньги у них не нужно отнимать. Выглядит это безобразно, отвратительно», –сказал публицист.

Также Гоблин отметил, что среди тех, кто уехал из страны и пытается защитить финансы – певица Алла Пугачева, которая вдруг стала высказываться против РФ. Он раскритиковал Примадонну за ее слова в адрес россиян, заявив, что негативно относится к высказыванию артистки о холопах и рабах.