Филипп Киркорова дал подзатыльник Владимиру Зеленскому после слов о войне

В старом видеоклипе народного артиста России, поп-короля эстрады Филиппа Киркорова обнаружили "пророческий" подзатыльник на тот момент будущему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Примечательно, по голове лидера Украины российский певец шлепнул после строчек о войне.

Ролик на песню "Просто подари" вышел на Ютуб еще 13 лет назад, то есть в 2009 году. В видеоработе снялись актеры из известного фильма "Любовь в большом городе" режиссера Вайсберга. В картине также играл украинский лидер Владимир Зеленский. Тогда коллегами комика выступили Светлана Ходченкова, Анастасия Задорожная, Алексей Чадов и Филипп Киркоров.

В клипе была продемонстрирована сцена, где Зеленский сидит за столом в компании актрисы Светланы Ходченковой. После того как в композиции зазвучали слова "вызову весь мир на войну", артист получил подзатыльник от Киркорова.

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