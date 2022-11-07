Иноагент Максим Галкин встретился в Прибалтике с онкобольной певицей Вайкуле

Телеведущий Максим Галкин* (который признан иноагентом по решению Минюста РФ) долгое время колесит по миру. Шоумен продолжает активно гастролировать по странам Европы.

На днях пародист отправился в литовский тур. Комик решил навестить онкобольную певицу Лайму Вайкуле, которая находится по соседству. Артисты хорошо провели вместе время и даже сделали несколько общих снимков. При этом комплиментами в социальных сетях, как обычно они это делают, не обменялись. Поговаривают, что певица столкнулась с рецидивом рака груди. Об этом говорит ее изменившийся внешний вид и пассивное поведение на сцене.