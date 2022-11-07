Исполнительница Глюк’oZa снялась в обнимку с женатым актером Павлом Прилучным

Исполнительница песни «Моя невеста» снялась в обнимку с женатым актером Павлом Прилучным. Артистка откровенно повисла на шее у звезды фильмов «Мажор», «Закрытая школа» и «Дурная кровь», который недавно поженился с Зепюр Брутян.

К тому же, белокурая исполнительница сделала интригующую подпись к совместному снимку, который не оставил равнодушными поклонников.