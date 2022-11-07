Мать Александра Реввы сообщила, что невестка настраивает сына и внучек против нее

Шоумен давно счастлив в браке, но мама пожаловалась, что она не имеет возможности видеться с внучками. Сам Александр тоже не навещает родственницу, даже когда в Сочи приезжает с гастролями.
Любовь Николаевна же напротив ищет встреч с родными. Она приезжает в гостиницу, где останавливается сын, и просит администратора позвонить в номер или же наблюдает за ним наследником из зрительного зала.
Женщина считает, что он поддается влиянию супруги, поэтому с ней холоден. Но не обижается на невесту, стараясь искать во всем положительный настрой.
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