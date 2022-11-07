Мать Александра Реввы сообщила, что невестка настраивает сына и внучек против нее

Александр Ревва редко общается с родной матерью, а она давно не видит своих внучек. Любовь Рачеева в сложившейся ситуации винит невестку Анжелику.

Шоумен давно счастлив в браке, но мама пожаловалась, что она не имеет возможности видеться с внучками. Сам Александр тоже не навещает родственницу, даже когда в Сочи приезжает с гастролями.

Любовь Николаевна же напротив ищет встреч с родными. Она приезжает в гостиницу, где останавливается сын, и просит администратора позвонить в номер или же наблюдает за ним наследником из зрительного зала.

«Приехала на концерт, на который меня не пригласили, с шоколадкой к ребенку подошла, ее обняла. Все было сделано, чтобы я не видела детей и внуков. Если сыну нравится быть подкаблучником, пусть», — говорит мама звезды Comedy club.

Женщина считает, что он поддается влиянию супруги, поэтому с ней холоден. Но не обижается на невесту, стараясь искать во всем положительный настрой.