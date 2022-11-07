Милош Бикович заявил, что русофобия на Западе не повлияла на его отношение к РФ

Актер Милош Бикович заявил, что он не испытывает негативного отношения к РФ. Артист не обращает внимание на русофобские настроения, которые активно проявляются на Западе.

Бикович живет и снимается в России. Год назад Милош получил российское гражданство. Актер неоднократно говорил, что он чувствует себя частью русского общества.

«Мое отношение к РФ не поменялось от того, какое количество русофобии и истерии направлено против России», — заявляет артист кино.

Бикович подчеркивает, что он воспринимает РФ не в политической сиюминутной повестке, а больше на духовном уровне. Также сербский актер благодарен, что Российская Федерация по-настоящему стала его второй Родиной.

По словам звезды, украинский конфликт не оказал никакого влияния на него в профессиональном плане. Только один фильм, в котором он снимался, был перенесен, да и то из-за плохих погодных условий.

Заметим, что 34-летний артист, который родился в Белграде, востребован в российском кинематографе. Он известен по работам в кинолентах «Магомаев», «Балканский рубеж», «Отель Элеон». Хитом отечественного кинопроката является комедия «Холоп», где он сыграл сына олигарха.