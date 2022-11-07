Певец Сергей Жуков был вынужден скрывать от детей свое участие в проекте «Фантастика»

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Певец Сергей Жуков был вынужден скрывать от детей свое участие в проекте «Фантастика»
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Фото из открытых источников

В последнем выпуске шоу «Фантастика» на Первом из проекта выбыл один из самых популярных персонажей. Под маской Няша скрывался солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. 46-летний певец признался, что он сам выбрал героя на шоу, но во время съемок столкнулся с трудностями.

Как говорит Жуков, когда продюсеры предложили выбрать популярного доброго героя, он не смог устоять. Образ Няша ему полностью подошел.

 

Исполнитель подчеркнул, что возникали трудности с подбором песен, поскольку 90% из них можно было исполнить, но тогда его бы сразу рассекретили. Кроме того, певец хотел поделиться своими успехами с семьей, но по прафилам программы было нельзя. Проект вышел в эфир, и когда его начали смотреть дети Жукова, им сразу понравился медведь Панда, они всегда за него болели.

«Я кивал, при этом прикусывал язык, чтобы не проболтаться. Ведь я был этой классной Пандой», — вспоминает артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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