Певица Рита Дакота передала права на свое сценическое имя блогеру и клипмейкеру Федору Белогаю

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Певица Рита Дакота передала права на свое сценическое имя блогеру и клипмейкеру Федору Белогаю
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Фото из открытых источников

Сценическое имя известной российской певицы Риты Дакоты (настоящее имя Маргарита Герасимова) отныне принадлежит ее возлюбленному, блогеру и клипмейкеру Федору Белогаю.

Режиссер видеоклипов зарегистрировал псевдоним своей избранницы на себя. А это означает, что теперь за концерты и выступления Дакоты на телевидении он может получать процент от прибыли.

Напомним, что влюбленные проживают вместе уже более двух лет. Ранее артистка призналась поклонникам, что они с избранником с трудом смогли сохранить романтические отношения. Но Рита и Федор «проработали все проблемы», а теперь безумно счастливы.

Дакота неоднократно рассказывала, что ей повезло встретить очень заботливого мужчину, в котором она быстро разглядела вторую половинку.
Ранее певица была женой Влада Соколовского. Экс-супруги оформили развод в 2018 году после 3-х лет брака.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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