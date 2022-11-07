Певица Рита Дакота передала права на свое сценическое имя блогеру и клипмейкеру Федору Белогаю

Режиссер видеоклипов зарегистрировал псевдоним своей избранницы на себя. А это означает, что теперь за концерты и выступления Дакоты на телевидении он может получать процент от прибыли.

Напомним, что влюбленные проживают вместе уже более двух лет. Ранее артистка призналась поклонникам, что они с избранником с трудом смогли сохранить романтические отношения. Но Рита и Федор «проработали все проблемы», а теперь безумно счастливы.

Дакота неоднократно рассказывала, что ей повезло встретить очень заботливого мужчину, в котором она быстро разглядела вторую половинку.