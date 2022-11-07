Поклонники Нюши считают, что певица в третий раз беременна

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой
Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы
Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже
Дмитрий Пучков, русский писатель и этнограф, в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютуб высказался о судьбе медиаменеджера Константина Эрнста. Последний
Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в
Максим Галкин* (признан иноагентом в России) продолжает гастролировать за рубежом. На днях комик, сбежавший из РФ, дал концерт в Лимассоле. Опальный
Херсонское направление фронта на данный момент стабильно - ситуация там пока никак не развивается. Однако организована эвакуация населения областного
Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд
Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части
В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали расходовать газ из подземных хранилищ. В этом году понижение температуры в Европе
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