Поклонники Нюши считают, что певица в третий раз беременна

Певица Нюша (Анна Шурочкина) является женой влиятельного чиновника Игоря Сивова. В браке у супругов родилось двое детей. После вторых родов артистка редко радует фанатов выступлениями. Молодая мама целиком и полностью погрузилась в семейную жизнь.

Ранее исполнительница откровенно призналась поклонникам, что муж ей изменил, причем во время интересного положения. Но Нюша смогла простить возлюбленного.

В воскресенье, 6 ноября, семья певицы отмечала день рождения их дочурки Серафимы-Симбы. Девочке исполнилось четыре года. Звездные родители устроили наследнице роскошную вечеринку. Девочка облачилась в красивое красное платье. Сама Нюша тоже одела короткое красное платье в черный горох.

Часть грандиозного празднования певица показала в своих соцсетях. Но некоторое поклонники обратили внимание на округлившийся живот исполнительницы. Преимущественное большинство заподозрило любимицу в третьей беременности.