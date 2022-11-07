Продюсер Рудченко признался в давнем противостоянии Игоря Крутого и Игоря Николаева

Недавно в Сети появилась информация о том, что Игорь Крутой якобы всегда завидовал Игорю Николаеву, которому легко и непринужденно удавалось писать свои легендарные хиты. Павел Рудченко, звездный продюсер, решил рассказать, что на самом деле делили между собой два мэтра эстрады.

По информации продюсера, композиции Игоря Крутого регулярно обвиняли в плагиате. Он внимательно следил за популярными западными артистами и их хитами. У Игоря Николаева было намного больше разноплановой музыки, также его никто никогда не проверял.