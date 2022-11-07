Продюсер Рудченко признался в давнем противостоянии Игоря Крутого и Игоря Николаева

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Продюсер Рудченко признался в давнем противостоянии Игоря Крутого и Игоря Николаева
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Фото из открытых источников

Недавно в Сети появилась информация о том, что Игорь Крутой якобы всегда завидовал Игорю Николаеву, которому легко и непринужденно удавалось писать свои легендарные хиты. Павел Рудченко, звездный продюсер, решил рассказать, что на самом деле делили между собой два мэтра эстрады.

По информации продюсера, композиции Игоря Крутого регулярно обвиняли в плагиате. Он внимательно следил за популярными западными артистами и их хитами. У Игоря Николаева было намного больше разноплановой музыки, также его никто никогда не проверял.

 

"Он вывел на сцену многих артистов, создал репертуар для Ирины Аллегровой, Аллы Пугачевой. Благодаря его композициям артист укреплялся или появлялся на российской сцене", - считает Павел Рудченко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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