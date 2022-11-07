Режиссеры с Украины опасаются участвовать в кубанском кинофестивале из-за угроз на родине

Режиссеры с Украины впервые за последние 24 года не будут принимать участие в международном кубанском фестивале православных кинофильмов «Вечевой колокол» из-за угроз на родине, поскольку боятся за свою жизнь.

По словам директора фестиваля Виктора Захарченко, «люди боятся лететь, так как им приходят угрозы. Они боятся за жизнь, боятся принимать какое-либо участие».

Также директор мероприятия отметил сложности в логистике. К примеру, сербский режиссер и член жюри Света Страхинич, несмотря на отсутствие авиасообщения, смогла добраться и представит три ленты Сербской Республики. Из-за «опасений» не приехали грузинские участники.

Отметим, фестиваль в Краснодаре стартовал 7 ноября. Участники - 179 фильмов из РФ, Сербии, Белоруссии. Проводится фестиваль Кубанским казачим хором совместно с Кубанской митрополией православной церкви. В целом будет показано 35 фильмов.