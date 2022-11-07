Татьяна Буланова впервые вышла в свет с молодым возлюбленным-спортсменом

53-летняя Татьяна Буланова почти два года встречается с 33-летним Валерием Рудневым. Мужчина - профессиональный теннисист из Петербурга. Долгое время пара скрывала отношения из-за того, что бывший спортсмен не любит медийности.

Татьяна и Валерий практически не появляются вместе на людях. Они не дают СМИ комментарии. Но вчера в новом выпуске телешоу «Ты не поверишь!» репортеры засняли молодого возлюбленного певицы. Он приехал на съемки видеоклипа Булановой.

При этом спортсмен в очередной раз отказался от каких-либо комментариев, а Татьяна поспешила отправиться с избранником домой на романтический ужин. Как сказала артистка, после тяжелых съемок она предпочитает отдыхать дома в компании своего бойфренда.

Напомним, певица дважды была замужем. В первый раз исполнительница вышла замуж за Николая Тагрина, с ним она прожила 13 лет и родила сына Александра. В 2005 году после развода с первым мужем Буланова связала себя узами брака с Владиславом Радимовым. У пары родился сын Никита, но наследник не скрепил союз родителей. В 2016 году Татьяна объявила о разводе после 9 лет брака.