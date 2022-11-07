Улетевшая из РФ журналистка Ксения Собчак поблагодарила родных и близких в свой день рождения

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила день рождения. 5 ноября 2022 года ей исполнился 41 год. Но в этом году теледива провела праздник в полном одиночестве. Уехавшая из РФ светская львица в своем Телеграме написала, что она переживает тяжелый период и ей не хватает поддержки близких.

Как рассказала звезда, она начала многое ценить только тогда, когда потеряла. Ксюша поблагодарила всех тех, кто не прошел мимо, сказав доброе слово. Журналистка отметила, что вокруг нее все равно хорошего больше, чем плохого: злости, вранья, негатива.

Теперь понимаю, почему мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я поддержала в свое время, за кого вступилась, высказалась «против тренда». Люди добро помнят, которое было сделано по отношению к ним в трудный момент, - высказалась она.

Также Ксения Анатольевна подчеркнула, что она не собирается отвечать недоброжелателям, поскольку не хочет хейтерам ничего доказывать.