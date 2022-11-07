Улетевшая из РФ журналистка Ксения Собчак поблагодарила родных и близких в свой день рождения

Image 16+
Улетевшая из РФ журналистка Ксения Собчак поблагодарила родных и близких в свой день рождения
Знаменитости
Фото из открытых источников

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила день рождения. 5 ноября 2022 года ей исполнился 41 год. Но в этом году теледива провела праздник в полном одиночестве. Уехавшая из РФ светская львица в своем Телеграме написала, что она переживает тяжелый период и ей не хватает поддержки близких.

Как рассказала звезда, она начала многое ценить только тогда, когда потеряла. Ксюша поблагодарила всех тех, кто не прошел мимо,  сказав доброе слово. Журналистка отметила, что вокруг нее все равно хорошего больше, чем плохого: злости, вранья, негатива.

Теперь понимаю, почему мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я поддержала в свое время, за кого вступилась, высказалась «против тренда». Люди добро помнят, которое было сделано по отношению к ним в трудный момент, - высказалась она.

Также Ксения Анатольевна подчеркнула, что она не собирается отвечать недоброжелателям, поскольку не хочет хейтерам ничего доказывать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Филипп Киркорова дал подзатыльник Владимиру Зеленскому после слов о войне

Сегодня, 19:12

Анна Грачевская разводится с мужем Артемом Кузякиным после 6 лет брака

Сегодня, 18:54

Дмитрий Пучков: Звёзды отечественной эстрады уезжают из РФ из-за активов за рубежом

Сегодня, 18:41

Даня Милохин признался, что не хотел участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 18:30

Актер Александр Олешко сообщил, что в детстве мечтал стать Кобзоном

Сегодня, 18:12

Наталья Краснова подала на развод с супругом, который младше её на 16 лет

Сегодня, 14:15

Милош Бикович заявил, что русофобия на Западе не повлияла на его отношение к РФ

Сегодня, 14:04

Улетевшая из РФ журналистка Ксения Собчак поблагодарила родных и близких в свой день рождения

Сегодня, 13:56

Блогер Дмитрий Пучков Goblin раскритиковал «Голубой огонек» и выступающих на нем артистов

Сегодня, 13:42

Пучков посоветовал Константину Эрнсту уйти с поста генерального директора Первого канала

Сегодня, 13:32

Татьяна Буланова впервые вышла в свет 33-летним возлюбленным Валерием Рудневым

Сегодня, 12:12

Звезда «ДОМа-2» Саша Черно сообщила поклонникам о положительном тесте на беременность

Сегодня, 12:03

Продюсер Рудченко проинформировал о давнем противостоянии композиторов Крутого и Николаева

Сегодня, 11:44

Певец Сергей Жуков был вынужден скрывать от детей свое участие в шоу «Фантастика»

Сегодня, 11:40

Рачеева заявила, что супруга её сына Александра Реввы не позволяет ей видеться с внуками

Сегодня, 10:51

В Ельцин Центре Екатеринбурга расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад

Сегодня, 10:40

Даня Милохин признался, что он не смог бы встречаться с Валей Карнавал

Сегодня, 10:05

Садальский сообщил о дебоше Маковецкого на борту самолета до Новосибирска

Сегодня, 10:01

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Сегодня, 09:44

SHAMAN заявил, что хейт является эффективным средством пиара

Сегодня, 09:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»
  • 5-11-2022, 20:47

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию
  • Вчера, 20:58

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы

Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву
  • 5-11-2022, 22:48

Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву

России не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS из числа переданных Киеву, заявили в Пентагоне. Как сказал высокопоставленный

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото
  • Вчера, 18:23

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото

Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила о своём расставании с любимым
  • 4-11-2022, 23:29

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила о своём расставании с любимым

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в соцсети трогательный пост. Певица и актриса выложила публикацию, в которой

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней
  • Сегодня, 09:44

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине
  • Сегодня, 12:03

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки
  • 5-11-2022, 09:26

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части

Крупнейшие страны в ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ
  • 5-11-2022, 10:28

Крупнейшие страны в ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали расходовать газ из подземных хранилищ. В этом году понижение температуры в Европе

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие
  • 5-11-2022, 19:48

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие

Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость