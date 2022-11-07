Знакомый создателя «Ласкового мая» рассказал, что могло являтся причиной смерти Кузнецова

Директор исполнителя Семена Розова, выступающего с автором песен и создателем поп-группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым на минувшем концерте в Оренбурге, рассказал, что могло стать возможной причиной смерти известного композитора.

Как считает Иван Новиков, преждевременный уход Сергея Борисовича мог быть связан с хроническими заболеваниями Кузнецова.

«Если честно, то причина мне не известна, но, скорее всего, все-таки он скончался из-за хронических заболеваний, которые у него были», — заявил Новиков.

Напомним, о смерти основателя музыкального коллектива «Ласковый май» и автора легендарного хита «Белые розы» Сергея Кузнецова стало известно сегодня, 7 ноября. Скончался поэт-песенник в возрасте 58 лет.

В 2016 году стало известно о том, что у композитора был обнаружен цирроз печени.