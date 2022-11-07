Звезда «ДОМа-2» Саша Черно сообщила поклонникам о положительном тесте на беременность

Саша Черно, экс-участница любовного реалити-шоу «ДОМ-2», во второй раз беременна. Девушка поделилась с поклонниками, что тест на беременность показал положительный результат.

Она в своем Телеграм-канале призналась, что не планировала пока беременеть, но, по всей видимости, беременность означает, что пора в жизни что-то менять. Как написала Саша, она очень любит и хочет детей, поэтому делать аборт точно не станет.

«Может это знак и начало чего-то нового. Я же так хотела осесть дома, стать вновь очень домашней », – написала Черно.

Напомним, что первый раз звезда телестройки стала мамой еще два года назад. У нее родился сын Стефан от 29-летнего Иосифа Оганесяна. Очевидно, в скором времени у пары будет пополнение. Но молодая мама все-таки решила сделать дополнительные анализы.

«Не люблю я интриги. Тест положительный. С 9 утра сдаю кровь на ХГЧ. Как «вовремя» это все, — добавила девушка.