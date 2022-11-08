44-летняя исполнительница Ани Лорак показала поклонникам свою повзрослевшую 10-летнюю дочь Софию

44-летняя Ани Лорак, извсетная украинская исполнительница, после премьеры нового клипа на русскоязычную песню "Лабиринт" покинула территорию Россию. Сейчас певица находится в Испании, где вовсю наслаждается долгожданным отдыхом.

Вместе с Каролиной Куек (натстоящее имя артистки) находится ее 10-летняя дочь София от первого брака. Девочка родилась от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым Лорак развелась три года назад.

Ани решила показать свою повзрослевшую дочь на фото. Совместный снимок она опубликовала в соцсетях. На кадрах видно, что девочка сильно подросла и уже догоняет звездую маму по росту. Также наследница певицы внешне сильно похожа на своего отца.