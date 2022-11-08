47-летняя российская актриса Олеся Железняк впервые показала своего мужа Спартака Сумченко

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы
Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже
Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало
Актер, режиссер, сценарист Сергей Безруков опубликовал в своем микроблоге в одной из соцсетей новую фотографию. На снимке он предстал в совершенно
Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители
Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает концерты в рамках своего гастрольного тура. 5 ноября 2022 года артист провел концерт в
Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд
Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на
Правительство Санкт-Петербурга пообещало увеличить комфортность автобусных поездок. Тем не менее, пока что работа чиновников привела лишь к обратному
Терапевт, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, как предотвратить многие заболевания. Особенно те болезни, которые опасны
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