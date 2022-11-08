47-летняя российская актриса Олеся Железняк впервые показала своего мужа Спартака Сумченко

Российская актриса Олеся Железняк, которая полюбилась зрителям благодаря фильмам "Сваты" и "Моя прекрасная няня", замужем более двадцати лет. Все это время 47-летняя артистка скрывает своего мужа Спартака Сумченко.

На днях актриса театра и кино наконец-то опубликовала в личном блоге совместный снимок. Выглядит пара счастливой и умиротворенной.



Ого, красавчик!", "Какая красивая пара", "Ждем на гастроли", — пишут подписчики в комментариях.

Отметим, что Железняк не любит рассказывать о личном. Хотя один раз Олеся все же сделала исключение. Произошло это в эфире передачи "Судьба человека".

"Я работаю очень много, а супруг сидит дома с детьми. Он порой сильно возмущается. Говорит, что из-за меня не может реализоваться в профессии. Но я сильно ревнивая, не хочу, чтобы работал. Увидит еще красотку и влюбится", — призналась артистка ведущему Борису Корчевникову.