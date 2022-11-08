47-летняя российская актриса Олеся Железняк впервые показала своего мужа Спартака Сумченко

Image 16+
47-летняя российская актриса Олеся Железняк впервые показала своего мужа Спартака Сумченко
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская актриса Олеся Железняк, которая полюбилась зрителям благодаря фильмам "Сваты" и "Моя прекрасная няня", замужем более двадцати лет. Все это время 47-летняя артистка скрывает своего мужа Спартака Сумченко.

На днях актриса театра и кино наконец-то опубликовала в личном блоге совместный снимок. Выглядит пара счастливой и умиротворенной.

Ого, красавчик!", "Какая красивая пара", "Ждем на гастроли", — пишут подписчики в комментариях.

 

Отметим, что Железняк не любит рассказывать о личном. Хотя один раз Олеся все же сделала исключение. Произошло это в эфире передачи "Судьба человека".

"Я работаю очень много, а супруг сидит дома с детьми. Он порой сильно возмущается. Говорит, что из-за меня не может реализоваться в профессии. Но я сильно ревнивая, не хочу, чтобы работал. Увидит еще красотку и влюбится", — призналась артистка ведущему Борису Корчевникову.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
47-летняя российская актриса Олеся Железняк впервые показала своего мужа Спартака Сумченко

Вчера, 21:35

44-летняя исполнительница Ани Лорак показала поклонникам свою повзрослевшую 10-летнюю дочь Софию

Вчера, 21:33

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа

Вчера, 21:15

Ольга Картункова призналась, что пропустила выпускной своей дочери и проводы сына в армию

Вчера, 21:02

МК: Знакомая автора «Белых роз» Кузнецова рассказала о последних часах его жизни

Вчера, 20:48

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони довел до слез бывшую жену Тимати модель Алену Шишкову

Вчера, 20:25

StarHit.ru: Историк моды Александр Васильев восхищен стилем балерины Волочковой

Вчера, 12:07

«Так и живем»: Бузова сделала заявление после отдыха с женатым экс-возлюбленным Жанны Фриске

Вчера, 11:43

На «Ледниковом периоде» накалились страсти: Соловьев очаровал Подольскую голым торсом

Вчера, 11:30

Журналистка Жигалова рассказала, что иноагент Моргенштерн работает в караоке в Дубае

Вчера, 11:22

CT News: Садальский обвинил Разина в смерти создателя группы «Ласковый май» Кузнецова

Вчера, 11:04

Baza: танцевальной группе «эНдорфин» из Москвы не разрешили выступать под песню Аллы Пугачевой

Вчера, 10:58

Журналистка Жигалова заявила, что у Лолиты Милявской есть молодой бойфренд

Вчера, 10:44

Актер Александр Петров впервые за долгое время появился на публике вместе со Стасей Милославской

Вчера, 10:38

Главред RT Маргарита Симоньян расплакалась в прямом эфире «Россия-1»

Вчера, 10:31

Актер Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной в мире 2022 года по версии журнала People

Вчера, 10:19

«МК»: Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках, выступая на концерте в Казахстане

Вчера, 10:03

Супруга Авербуха Лиза Арзамасова станет педагогом в московской школе за 1 миллион рублей

Вчера, 09:54

Российский актер Сергей Безруков удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности

Вчера, 09:32

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян удивила поклонников эротическим танцем

Вчера, 09:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию
  • 6-11-2022, 20:58

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм
  • 7-11-2022, 20:04

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм

Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже

Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар
  • Вчера, 20:35

Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар

Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало

Российский актер Сергей Безруков удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности
  • Вчера, 09:32

Российский актер Сергей Безруков удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности

Актер, режиссер, сценарист Сергей Безруков опубликовал в своем микроблоге в одной из соцсетей новую фотографию. На снимке он предстал в совершенно

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото
  • 6-11-2022, 18:23

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото

Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители

«МК»: Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках, выступая на концерте в Казахстане
  • Вчера, 10:03

«МК»: Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках, выступая на концерте в Казахстане

Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает концерты в рамках своего гастрольного тура. 5 ноября 2022 года артист провел концерт в

Новости партнеров
Новости партнеров
Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине
  • 7-11-2022, 12:03

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом
  • Вчера, 13:58

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом

Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на

Проще ходить пешком. Петербуржцы "голосуют ногами" против реформ комитета по транспорту
  • 6-11-2022, 08:31

Проще ходить пешком. Петербуржцы "голосуют ногами" против реформ комитета по транспорту

Правительство Санкт-Петербурга пообещало увеличить комфортность автобусных поездок. Тем не менее, пока что работа чиновников привела лишь к обратному

Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни
  • 7-11-2022, 20:02

Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни

Терапевт, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, как предотвратить многие заболевания. Особенно те болезни, которые опасны