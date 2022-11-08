CT News: Стало известно, что продюсеры Пригожин и Крутой не поделили одну женщину

Композитор Игорь Крутой и продюсер Иосиф Пригожин давние друзья и коллеги. Но стало известно, что в один момент камнем преткновения для знаменитостей стала роковая женщина, которую они не поделили.

Оказалось, что еще в начале 90-х промоутеры боролись за контракт с начинающей исполнительницей Натальей Власовой. Вскоре певица стала очень популярной благодаря своему хиту "Я у твоих ног".

В конечном итоге Пригожин опередил Крутого и первым подписал контракт с молодой артисткой. Но своенравная певица поссорилась с Иосифом, при этом также ответила отказом продюсеру Игорю Яковлевичу.