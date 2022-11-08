Дирижер Владимир Спиваков был отстранен от руководства фестивалем во Франции без объяснения причин

Российский дирижер Владимир Спиваков, основатель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", заявил о том, что чувствует себя преданным. Дело в том, что организаторы Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, Франция (Festival international de musique de Colmar) решил его отстранить без объяснения причин от исполнения обязанностей художественного руководителя мероприятия, которое он возглавлял с 1989 года.

Узнал я об этом случайно от французской знакомой, она мне переслала новость из Сети, - рассказал Спиваков.

Дирижер отметил, что он получил официальное письмо лишь после того. При этом уведомление от организаторов "было с размытыми формулировками", и мотивировано "причинами, которые все понимают" без пояснений.

"Это письмо состояло из нескольких строк, даже без подписи", - констатировал Народный артист СССР.

Переговоры велись за моей спиной, я чувствую себя преданным", - добавил Владимимр Теодорович.

Он заметил, что когда мэрия города решила не проводить фестиваль, опасаясь из-за репутационных издержек, российский дирижер настаивал, что фестиваль не может быть связан с политикой.