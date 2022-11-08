CTNews: Герой Александра Соловьева из фильма «Случай в аэропорту» предрек насильственную гибель актера

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CTNews: Герой Александра Соловьева из фильма «Случай в аэропорту» предрек насильственную гибель актера
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Фото из открытых источников

В 80 годах актер Александр Соловьев был одним из самых востребованных. Многие помнят артиста по главной роли в фильме "Зеленый фургон".

В 1987 году Александр снялся в картине "Случай в аэропорту", где погиб насильственной смертью. Через 13 лет актер повторил трагическую судьбу своего киношного героя. По сценарию фильма, вор пор кличке Шнык погиб от удара ножом прямо в затылок.

Сам Соловьев имел весьма непростой характер, из-за чего испортил отношения со многими коллегами. Кроме того, он часто злоупотреблял алкоголем. В 90-х годах артиста кино никто не хотел снимать.

В конце 1999-х Соловьева нашли посреди улицы с роковой черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за его жизнь целую неделю, но спасти его так и не смогли.

1 января 2000 года он скончался от кровоизлияния в мозг. Обстоятельства смерти и виновные в убийстве до сих пор неизвестны. Предварительно, артиста сбили с ног и затем ударили по голове.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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