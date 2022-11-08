МК: Знакомая автора «Белых роз» Кузнецова рассказала о последних часах его жизни

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МК: Знакомая автора «Белых роз» Кузнецова рассказала о последних часах его жизни
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Фото из открытых источников

Ландыш Ахметшина – близкая подруга Сергея Кузнецова. Знакомая музыканта рассказала МК, что могло послужить причиной его смерти и почему композитор не обращался к врачам.

5 ноября девушка приехала на концерт автора «Белых роз» в Оренбург.

Я остановилась у Сергея дома, у нас с ним были достаточно теплые отношения. Во время выступления чувствовал себя хорошо. После концерта раздавал автографы, была организована фотосессия. Затем мы заскочили в кафе, где его ждали поклонники, немного пообщались с ребятами.

6 ноября он тоже был в порядке. Единственное, побаливала спина. Больше ни на что Сергей не жаловался. Мы общались, играли на синтезаторе, вспоминали прошлое, пели, обсуждали творческие планы. Всю ночь говорили, не спали до моего отъезда. Беды ничего тогда не предвещало.

7 ноября в 5.00 я уехала. В 14:00 мне сообщили, что он умер, оторвался тромб. В квартире была его мама и больше никого. Она  и позвала на помощь, - вспоминает Лана.


Также знакомая Кузнецова добавила, что его сильно подкосила смерть 48-летнего Юрия Шатунова. На момент смерти композитору было всего 58 лет.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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