На ТНТ пошутили про «Доту»: «Киберспортсмен первый раз потрахался перед ответственными соревнованиями»

Сборная Красноярска в рамках телешоу «Концерты» на канале ТНТ продемонстрировала миниатюру про про «Доту» (Dota 2). По сюжету участник киберспортивной команды впервые занялся сексом с женщиной прямо перед ответственными соревнованиями. Эмоции геймера после полового акта оказались такими сильными, что он оказался не готов к матчу.

Подводка: киберспортсмен потрахался впервые перед ответственными соревнованиями.



Тиммейты:

— Вел, блин, соберись, выходим в мид гангать, а от тебя ни ульты, ни обсерверов.

— Сентрики поставь, нет вижена, я фармлю лес, мне в спину заходят, ну-ну.

— Чел, ты рофлишь? 20 минута, BKB собрал вместо Maelstrom, на Рошане драться как будешь?

Главный герой:

— Пацаны, мы такой .... занимаемся просто.

Тиммейты:

— В смысле? Нас раком сейчас Spirit поставят.

Главный герой:

— Не говори о том, о чем не знаешь. Знаешь, как это — раком? Знаешь, это как вообще?

Тиммейты:

— Я прошу, призовой фонд 1 миллион долларов.

Главный герой:

— А оказывается, миллион не нужен, нужно 15 тысяч рублей.

Тиммейты:

— 15 тысяч? С общего счёта вчера кто-либо снял не 15 тысяч рублей, а на виниры 515 тысяч.

Главный герой:

— Так, теперь тебя женщина в себя пустит, посмотрю, как ты благодарить будешь, какой умник.

Шоу «Концерты» — это развлекательная юмористическая передача, в которой коллективы бывших кавээнщиков демонстрируют продолжительные выступления. Формат придумали после закрытия «Игры», где еще была соревновательная составляющая. Из-за сходства с оригинальным КВН организаторы столкнулись с проблемами авторских прав.