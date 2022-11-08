Ольга Картункова призналась, что пропустила выпускной своей дочери и проводы сына в армию

Ольга Картункова призналась, что пропустила выпускной дочери и проводы сына в армию и его присягу. На съемках нового шоу на канале ТНТ «Женский клуб» комедиантка рассказала, что сожалеет об этом и уже попросила прощения у детей. Недавно звезда шоу «Однажды в России» стала соведущей проекта «Женский клуб». Вместе с ней вести передачу будут Яна Кошкина, Ксения Бородина, Алина Герман, Екатерина Скулкина.

В первом выпуске поговорили о том, как совмещать личную жизнь и карьеру. Юмористка сообщила, что не всегда уделяла достаточно времени своим детям.

«Местами я была кукушкой, мне стыдно, я просила прощения. Но были обстоятельства. Получилось, что несколько лет назад моего сына призвали в армию. Он добровольно согласился, сказал, что будет служить. У меня был гастрольный тур в Германии. Говорю ему: «Я съезжу, заработаю денег, снимем бомбезный зал, проводим тебя, зови друзей». А он мне звонит и говорит, что повестка пришла на послезавтра, не можем уехать», – сообщила Картункова.

Дочь телеведущей тоже не получала достаточно внимания:

«Мне говорит дочка, знаешь, местами мне было обидно, что тебя рядом не было. Я компенсировала это тем, что делаешь ты это ради нас», - вспоминает Ольга.