Отар Кушанашвили раскритиковал меняющие парики российского телеведущего Андрея Малахова

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о том, что телеведущий Андрей Малахов часто меняет парики перед выходом в прямой эфир проекта. Об этом он заявил в своем авторском шоу «Каково?!».

Скандальный журналист не скрывал никогда своей неприязни к ведущему. Также Отар сообщил, что ему совершенно не нравится формат программы ведущего.

«Прямой эфир, телеканал Россия, «этот» сидит и шестой парик за четыре дня», – посмеялся Кушанашвили.

Сам Малахов не комментирует нападки и слухи. В Сети поговаривают, что он вынужден носить парики из-за онкологического недуга.