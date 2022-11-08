Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа

Экс-участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Алена Савкина (больше известная, как Алена Рапунцель) рассказала о своей личной жизни и новом романе.

В июне девушка решил развестись с Ильей Семиным. Из-за того, что у пары есть сын, расторжение брака затянулось. Девушка в соцсетях пожаловалась на большое количество бюрократических загвоздок, с которыми столкнулась. Но наличие штампа в паспорте не остановило молодую маму, и она продолжила строить свою личную жизнь.

Экс-участница любовной телестройки опубликовала снимок с новым бойфрендом прямо из спальни. Алена написала, что она готова двигаться дальше и забыла о неудачном браке.