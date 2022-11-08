Пропавший с телевидения Дмитрий Нагиев появился на съемках нового проекта с Настей Ивлеевой

Настя Ивлеева в соцсети разместила ролик, и сообщила, что находится на одной площадке с телеведущим Дмитрием Нагиевым. Девушка показала кресло с именем артиста, пожаловавшись, что у нее нет такого.

Несколько месяцев назад появилась новость, что Нагиев уходит из большинства проектов на российском телевидении. Артиста никто не увольнял, он принял это решение сам. Долгое время поклонники не знали, где планирует работать Дмитрий, но в середине октября появилась информация, что он решил вернуться в театр, где начинал карьеру.

Сегодня Ивлеева порадовала новостью, что она начала сниматься в новом телевизионном проекте. Причем, в нем участвует Нагиев. Ведущая записала видео в сторис и продемонстрировала своим подписчикам актерское кресло с надписью «mr. Nagiev». Затем звезда показала второе кресло с табличкой «Nagiev Team».

Настя не призналась, в каком именно проекте приняла участие. Не исключено, что это были съемки новогодней программы, поскольку блогер также опубликовала снимок вместе с праздничной гирляндой.