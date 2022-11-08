Виталий Гогунский растрогал публику исполнением патриотической песни «Россия»

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы
Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже
5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой
Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители
Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в
Максим Галкин* (признан иноагентом в России) продолжает гастролировать за рубежом. На днях комик, сбежавший из РФ, дал концерт в Лимассоле. Опальный
Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд
Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость
Правительство Санкт-Петербурга пообещало увеличить комфортность автобусных поездок. Тем не менее, пока что работа чиновников привела лишь к обратному
Терапевт, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, как предотвратить многие заболевания. Особенно те болезни, которые опасны
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