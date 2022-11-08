Виталий Гогунский растрогал публику исполнением патриотической песни «Россия»

Российский актер, певец, композитор Виталий Гогунский, который исполнил роль Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериале «Универ», опубликовал в Интернете новый клип на песню «Россия», который взорвал Сеть. Об этом написал продюсер группы Quest Pistols Юрий Бардаш.

Бывший участник проекта «Грибы», который переехал из Украины в РФ, в День народного единства обратил внимание своих подписчиков Telegram-канала на композицию Гогунского «Россия». Он назвал трек возрождением, а голос артиста –настоящим открытием.

По мнению Бардаша, эта композиция является прекрасным симбиозом для ответа на вопрос о том, по какому адресу прописано сердце. Стоит сказать, что песня является кавером на хит Анатолия Днепрова «Россия».