49-летняя заслуженная артистка Наташа Королева снялась в красном бикини возле отеля «Парус» в Дубае

Наташа Королева уехала из РФ. Популярная певица отправилась на отдых в Дубай. В ОАЭ проходит череда фестивалей, где знаменитости буквально нарасхват.

При этом жена Тарзана в свободное время отправилась на пляж. Наташа сделала фото и опубликовала его в соцсети. Королева запечатлена в красном бикини возле отеля «Парус».

49-летняя певица при этом приняла кокетливую позу. Она вскинула вверх руки, захватив парео, и приподняла одну ногу. В таком виде звезда эстрады приятно удивила своих поклонников.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" действительно прекрасно выглядит. Судя по всему, последняя диета артистки дала свои плоды. В связи с этим она даже организовала собственный марафон стройности, пригласив женщин, желающих похудеть, принять участие.