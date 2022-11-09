Гарик «Бульдог» Харламов проходит лечение в санатории после ухода из шоу Comedy Club

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Гарик «Бульдог» Харламов проходит лечение в санатории после ухода из шоу Comedy Club
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Фото из открытых источников

Не так давно стало известно, что Гарик Харламов покинул шоу Comedy Club. Новым ведущим стал Андрей Бебуришвили. Комик отлично вписался в команду.

После выхода нового выпуска Comedy Club на минувшей неделе, поклонники начали беспокоиться, почему не было Харламова и почему он давно не выходит на связь. В Сети даже появились слухи об эмиграции Гарика в Израиль.

А сегодня телеведущий поделился новым видеороликом в своем Telegram. Юморист рассказал, что он поехал в санаторий, чтобы поправить здоровье.

Ну что же, все кто переживал, куда я пропал. Я сейчас в санатории! Как говорится, первую неделю на пенсии. Поэтому пойду на процедуры, обертывания. Все хорошо», – сообщил комик в видео.

После послания от «Бульдога» фанаты пожелали своему любимцу хорошего отдыха.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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