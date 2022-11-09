Гарик «Бульдог» Харламов проходит лечение в санатории после ухода из шоу Comedy Club

Не так давно стало известно, что Гарик Харламов покинул шоу Comedy Club. Новым ведущим стал Андрей Бебуришвили. Комик отлично вписался в команду.

После выхода нового выпуска Comedy Club на минувшей неделе, поклонники начали беспокоиться, почему не было Харламова и почему он давно не выходит на связь. В Сети даже появились слухи об эмиграции Гарика в Израиль.