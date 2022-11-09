Какой алкоголь лучше подойдет под футбол и телесериалы, рассказал сомелье

Image 16+
Какой алкоголь лучше подойдет под футбол и телесериалы, рассказал сомелье
Знаменитости
Фото из открытых источников

Эксперт компании Fort Роман Сосновский рассказал изданию «Газета.Ru», какой алкоголь выбрать для времяпрепровождения.

По словам сомелье, если ваш вечер пройдет за просмотром кинофильма, то лучше всего подойдет благородное вино, к примеру, «король» белых вин – Рислинг.

В свой черед, под телесериалы подходит напиток, который станет на время просмотра всех серий такой же доброй традицией. К примеру, это виски. 

Вместо пива во время просмотра футбольных матчей специалист советует игристое вино. Альтернативой может стать яблочный сидр, который в последнее время обрел популярность.

Если вы решили провести вечер за книгой, то подойдет классический «лонг-дринк», который пить следует долго и неспеша. Вечная классика в данном случае – это красное Бордо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Вызову весь мир на войну»: пользователи YouTube нарыли пророческое видео с президентом Зеленским

Сегодня, 10:19

Какой алкоголь лучше подойдет под футбол и телесериалы, рассказал сомелье

Сегодня, 09:02

МК: Раскрыт обман с этикетками на дорогих российских «экологичных» продуктах

Сегодня, 08:44

47-летняя российская актриса Олеся Железняк впервые показала своего мужа Спартака Сумченко

Вчера, 21:35

44-летняя исполнительница Ани Лорак показала поклонникам свою повзрослевшую 10-летнюю дочь Софию

Вчера, 21:33

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель подала на развод из-за нового романа

Вчера, 21:15

Ольга Картункова призналась, что пропустила выпускной своей дочери и проводы сына в армию

Вчера, 21:02

МК: Знакомая автора «Белых роз» Кузнецова рассказала о последних часах его жизни

Вчера, 20:48

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони довел до слез бывшую жену Тимати модель Алену Шишкову

Вчера, 20:25

StarHit.ru: Историк моды Александр Васильев восхищен стилем балерины Волочковой

Вчера, 12:07

«Так и живем»: Бузова сделала заявление после отдыха с женатым экс-возлюбленным Жанны Фриске

Вчера, 11:43

На «Ледниковом периоде» накалились страсти: Соловьев очаровал Подольскую голым торсом

Вчера, 11:30

Журналистка Жигалова рассказала, что иноагент Моргенштерн работает в караоке в Дубае

Вчера, 11:22

CT News: Садальский обвинил Разина в смерти создателя группы «Ласковый май» Кузнецова

Вчера, 11:04

Baza: танцевальной группе «эНдорфин» из Москвы не разрешили выступать под песню Аллы Пугачевой

Вчера, 10:58

Журналистка Жигалова заявила, что у Лолиты Милявской есть молодой бойфренд

Вчера, 10:44

Актер Александр Петров впервые за долгое время появился на публике вместе со Стасей Милославской

Вчера, 10:38

Главред RT Маргарита Симоньян расплакалась в прямом эфире «Россия-1»

Вчера, 10:31

Актер Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной в мире 2022 года по версии журнала People

Вчера, 10:19

«МК»: Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках, выступая на концерте в Казахстане

Вчера, 10:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию
  • 6-11-2022, 20:58

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм
  • 7-11-2022, 20:04

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм

Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже

Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар
  • Вчера, 20:35

Le Figaro: во Франции возмутились русофобией на музыкальном фестивале в Кольмар

Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото
  • 6-11-2022, 18:23

Маша из кинофильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за обнаженных фото

Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители

«МК»: Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках, выступая на концерте в Казахстане
  • Вчера, 10:03

«МК»: Певец Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках, выступая на концерте в Казахстане

Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает концерты в рамках своего гастрольного тура. 5 ноября 2022 года артист провел концерт в

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней
  • 7-11-2022, 09:44

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине
  • 7-11-2022, 12:03

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом
  • Вчера, 13:58

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом

Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на

Военкор Стешин рассказал, что российские военные начали заражаться от мышей в зоне СВО
  • 7-11-2022, 12:08

Военкор Стешин рассказал, что российские военные начали заражаться от мышей в зоне СВО

ВС РФ начали «буксовать» на Угдедарском направлении. Об этом уже успели написать многие российские военкоры, подтверждает данную информацию и Дмитрий

Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни
  • 7-11-2022, 20:02

Терапевт Драпкина рассказала, как выявлять опасные бессимптомные болезни

Терапевт, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, как предотвратить многие заболевания. Особенно те болезни, которые опасны