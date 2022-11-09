Какой алкоголь лучше подойдет под футбол и телесериалы, рассказал сомелье

Эксперт компании Fort Роман Сосновский рассказал изданию «Газета.Ru», какой алкоголь выбрать для времяпрепровождения.

По словам сомелье, если ваш вечер пройдет за просмотром кинофильма, то лучше всего подойдет благородное вино, к примеру, «король» белых вин – Рислинг.

В свой черед, под телесериалы подходит напиток, который станет на время просмотра всех серий такой же доброй традицией. К примеру, это виски.

Вместо пива во время просмотра футбольных матчей специалист советует игристое вино. Альтернативой может стать яблочный сидр, который в последнее время обрел популярность.

Если вы решили провести вечер за книгой, то подойдет классический «лонг-дринк», который пить следует долго и неспеша. Вечная классика в данном случае – это красное Бордо.