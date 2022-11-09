Мать тяжелобольной журналистки Алисы Аршавиной проинформировала, куда пропала ее дочь

Долгое время Алиса Аршавина не выходит на связь со своими поклонниками поклонниками. Накануне стало известно о том, что экс-супруге Андрея Аршавина провели операцию. Об этом рассказала мать журналистки.

По словам женщины, сейчас ее дочь ни с кем не общается. Алисе предстоит долгий путь восстановления носа, поэтому все силы и время она уделяет своему здоровью. Наталья отметила, что наследница себя в настоящее время чувствует хорошо. Аршавина живет вместе со своими дочками.

Напомним, что на фоне тяжелого аутоиммунного заболевания у бывшей футболиста произошел некроз тканей. Из-за этого у Аршавиной провалился нос. Журналистка обращалась за помощью к нескольким хирургам, но пока ей помочь ничем не смогли.